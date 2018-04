بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ” أحمد معيتيق”، الخروقات الأمنية والسرقات التي أدت إلى توقف بعض الآبار عن ضخ المياه الأمر الذي ترتب عنه عجز في امداد بعض المناطق والمدن بالمنطقة الغربية بالمياه.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أمر الحرس الرئاسي “نجمي الناكوع”، ورئيس أركان حرس الحدود “نوري المريمي”، وآمر كتيبة حماية النهر “سالم الغزيوي”، ومدير عام منظومة الحساونة الجفارة”، محمد الحجاجي”، وعدد من المسؤولين بجهاز النهر الصناعي

وأكد معيتيق، على أهمية منظومة النهر والآبار الملحقة بها في توفير المياه الصالحة للشرب المواطنين في كل المناطق، والعمل على تعريف السكان بأهميتها من أجل المحافظة عليها وحمايتها.

هذا وشدد المجتمعون على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تظافر الجهود بين القوات المكلفة بحماية المنظومة وبلدية الشويرف، الحرس الرئاسي وجهاز النهر للحد من هذه الاختراقات بالإضافة لتوفير الاحتياجات الضرورية لحماية المنظومة والآبار بالشكل الذي يضمن إيصال المياه إلى كافة المدن الليبية دون توقف.وكان أعلن جهاز النهر الصناعي، خروج أربع آبار عن الخدمة، بعد الاعتداء عليها من مجموعة خارجة عن القانون.

وبين المكتب الإعلامي لإدارة المنطقة الجنوبية في منظومة الحساونة سهل الجفارة بالجهاز، أن مجهولين قاموا بقطع كوابل قياس درجة الحرارة للمضخة، الأمر الذي أدى إلى خروج الآبار عن الخدمة.

وكان أعلن جهاز النهر الصناعي، خروج أربع آبار عن الخدمة، بعد الاعتداء عليها من مجموعة خارجة عن القانون.

وبين المكتب الإعلامي لإدارة المنطقة الجنوبية في منظومة الحساونة سهل الجفارة بالجهاز، أن مجهولين قاموا بقطع كوابل قياس درجة الحرارة للمضخة، الأمر الذي أدى إلى خروج الآبار عن الخدمة.

The post بعد توقف 4 آبار..”معيتيق” يبحث الأسباب مع المسؤولين بجهاز النهر الصناعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية