الأعلى للدولة :مستعدون للذهاب الى طبرق

قال المجلس الأعلى للدولة اليوم الاثنين،أنه مستعد للحضور إلى مدينة طبرق شرق البلاد تلبية لأي دعوة يوجهها مجلس النواب للقاء بين المجلسين «حال تحديد موعد لذلك.

وأضاف المجلس أنه يأمل من هذه الخطوة الى تجاوز المرحلة واستشراف مرحلة جديدة على أساس الأخوة والمصالحة والعفو الشامل وتأمين عودة المهجَّرين وإعلاء المصلحة الوطنية العليا».

وأكد المجلس الأعلى للدولة في البيان موافقته على «إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه» معربًا عن تطلعه «إلى تجاوب مجلس النواب لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات».

وعقد المجلس الاعلى للدولة جلسته العادية الـ30 اليوم الاثنين، حيث ناقش خلالها مجريات لقاء بين رئيس المجلس خالد المشري، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب يوم الاثنين 23 أبريل الجاري وما خلص إليه.

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