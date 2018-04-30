المؤقتة تعلن بدء تركيب كاميرات مراقبة عاملة بالكهرباء والطاقة الشمسية لكامل مدينة بنغازي

ليبيا – أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي مباشرة الحكومة فى تركيب كاميرات المراقبة الامنية بمختلف طرق ومفترقات مدينة بنغازي .

وقال العريبي فى حديث أدلى به اليوم الاثنين لصحيفة المرصد ان المشروع يتم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 43 بشأن منح الإذن لوزارة المالية بتخصيص و تسييل مبلغ 5.970 مليون دينار .

وأضاف : ” بدأت الشركة المنفذة أعمالها بتركيب الكاميرات حسب المواصفات الموضوعة من المختصين ولربطها بغرفة أمنية لكامل مدينة بنغازي الكبري وضواحيها على ان يتم تركيب وربط الكاميرات في بحر ثلاثة أشهر. ” .

ومن جهته أعلن مدير إدارة المشروعات بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة المهندس حمزة الخفيفي أن منطقة بنغازي الكبرى مستهدفة بتركيب 700 كاميرا مراقبة متطورة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع انطلقت منذ نحو أسبوعين لتركيب عدد من الكاميرات في الشوارع الرئيسة لمدينة بنغازي.

وقال الخفيفي لوكالة الأنباء الليبية إن الكاميرات التي يجري تركيبها حاليا تعمل بالكهرباء وبالطاقة الشمسية وتعمل بتقنية دوران 360 درجة وتغطي مسافات كبيرة، وتسلم كل واحدة منها للأخرى بحيث تُحكم آلية المراقبة على مدينة بنغازي وضواحيها بما يعرف بمنطقة بنغازي الكبرى.

وأشار إلى أن الانتهاء من المشروع بأكمله سيكون مع مطلع سبتمبر المقبل مؤكدا أن مناطق واسعة من المدينة مغطاة الآن بكاميرات المراقبة المتطورة.

وفي السياق ذاته أوضح الخفيفي أن نسبة كبيرة من مساجد بنغازي تم تركيب منظومة كاميرات مراقبة بها بعد الحوادث الإرهابية التي استهدفت مسجدين في بنغازي، لافتا إلى أن هذه الأيام ستشهد تركيبات لعدد المساجد المتبقية في المدينة.

وأشار الخفيفي إلى أن العديد من المشاريع ستشرع وزارة الداخلية في تنفيذها في مختلف مناطق شرق ليبيا خلال هذه الأيام، مؤكدا أن بعض المشاريع تم الانتهاء منها وبعضها الآخر جاوزت نسبة الإنجاز فيها الثمانين بالمئة.

المرصد – متابعات

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