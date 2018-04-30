مكتب الثقافة سرت ينظم محاضرة بعنوان «معركة القرضابية معركة الآباء والأجداد»

عين ليبيا

نظم مكتب الثقافة سرت، اليوم الاثنين 30 ابريل2016، بمدينة سرت، محاضرة بمناسبة الذكرى 103 لمعركة القرضابية، تحت عنوان “معركة القرضابية معركة الآباء والأجداد”، قدم هذه المحاضرة الدكتور محمد التائب عضو هيئة التدريس بجامعة سرت، وألقاها الباحث والمؤرخ أحمد لامه، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة سرت، والمهتمين.

وخلال المحاضرة تم الحديث عن بطولات وصمود المجاهدين وكيف أنها كانت معركة فاصلة في الجهاد الليبي رغم عدم التكافؤؤ القوة، وكانت بداية اندحار المستعمر، شارك فيها جميع أبناء الوطن.

وفي ختام المحاضرة كانت هناك بعض المداخلات والأسئلة بين المحاضر والحضور حول موضوع المحاضرة.

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