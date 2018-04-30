ظهور حفتر يفضح فشل المخابرات القطرية

أكد مصدر ديبلوماسي عربي بتونس أن عودة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي الى بلاده سالما ، وفي صحة جيدة ، يكشف عن فشل ذريع للمخابرات القطرية التي حاولت أن تلاحق خطواته في رحلة غيابه ، من خلال الإشاعات ونشر الأخبار الزائفة

وأضاف المصادر في تصريحات نقلتها عنه صحيفة « البيان » الإماراتية ، أن على مخابرات قطر ن تعترف بهذا الفشل ، والذي يعود الى إعتمادها على عناصر إكتفت بجمع الإشاعات من حواري باريس ، وقدمتها لها لتنقها مباشرة الى أبواقها الإعلامية المنتشرة في أكثر من بلد عربي وأوروبي

وتابع أن أكبر وسائل إعلام نظام الدوحة ، كقناة « الجزيرة » و« العربي الجديد » و« القدس العربي » و« ميدل إيست آي » وقنوات الإخوان في ليبيا ، وقعت في الفخ ، وروجت جميعها لوفاة المشير خليفة حفتر ، وفي أدنى المستويات ، الى أنه أصيب بجلطة دماغية ، خلفت له شللا سيمنعه من الحركة والكلام

وأردف المصدر أن المخابرات القطرية ورطت أتباعها في ليبيا وخارجها ،ممن خرجوا على شاشات التليفزيون ، واثقين من رحيل حفتر ، ونهاية دوره في مواجهة الجماعات الإرهابية ، وأن هؤلاء الأتباع يشعرون حاليا بحرج كبير بعد أن تبين أنهم روجوا جملة من الأكاذيب أطاحت بما كانوا يعتقدون أنهم يملكونه من مصداقية لدى أنصارهم

وشدد المصدر على أن إشاعة وفاة حفتر إنطلقت من غرف عمليات المخابرات القطرية التي كلفت عددا من العناصر بتتبع مستجدات صحته في باريس ، ولكنهم كانوا يوافونه بإشاعات مفبركة ، يقولون أنهم ينقلونها عن مصادر مطلعة أو طبية بالمستشفى العسكري بالعاصمة الفرنسية

وتابع أن أطرف ما في الأمر أن حفتر وقيادات الجيش الليبي كانوا يتابعون تلك الإشاعات دون رد عليها ، وبعضهم كان يضحك ساخرا منها ، وأن هناك خطة تعمدها الجيش للإبقاء على الغموض ، حيث لم يتم الإعلان عن أي نشاط لحفتر في القاهرة التي وصلها قبل 24 ساعة من عودته الى بنغازي

وأضاف المصدر أن حفتر أجرى خلال فترة غيابه لقاءات مهمة مع شخصيات عربية ودولية ، وأنه عاد الى بلاده أقوى من ذي قبل ، خصوصا بعد أن تأكد للعالم تماسك الجيش الليبي ،وقدرته على التصدي لأصعب الظروف التي يمكن أن يمر بها ، مجددا القول أن المخابرات القطرية فشلت خلال ثلاثة أسابيع في معرفة حقيقة مرض حفتر ، ووضعه الصحي ، وأنها ستكون مضطرة لإعادة حساباتها في قدرة عملائها على التحرك وجلب المعلومات .

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