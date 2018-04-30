هويدي يحذر : إجراءات صارمة ورادعة تنتظر كل من سيحاول العبث بالكاميرات التي بدأ تركيبها

ليبيا – دعا رئيس الأدارة العامة للبحث الجنائي بالحكومة المؤقتة عميد صلاح هويدي جميع المواطنين الى الحفاظ على مشروع كاميرات المراقبة الذي اعلنت الحكومة البدء فى تركيبها اليوم الاثنين بواقع 700 كاميرا تغطي بنغازي الكبرى وضواحيها .

وقال هويدي فى منشور عبر صفحته على فيسبوك ان هذه الكاميرات الذكية العاملة بالطاقة الشمسية تستلزم الحفاظ عليها آملاً من المواطنين الالتزام بذلك باعتبراها مشروع امني إلكتروني متطور .

وتعهد هويدي باتخاذ الاجراءات الصارمة والرادعة لكل من يحاول العبث بهذه الكاميرات معرباً عن اسفه للتعطيل الذي رافق المشروع خلال الفترة الماضية لاسباب خارجة عن ارادته منها اختيار اقوى وافضل تكنولوجيا استخدمت فى هذا الصدد .

وأضاف : ” التقدير والاحترام للسيد رئيس الحكومة المؤقتة والسيد وزير الداخلية لدعمهم القوي لهذا المشروع ولا ننسى الغرفة التجارية ورجال الاعمال الذين كانوا سباقين

في تأسيس قاعدة هذا المشروع ودعمته الداخلية بقوه والذي سيكتمل بجميع مراحله نهاية العام الحالي ” .

اما فيما يتعلق بمشروع البوابات الإلكترونية فأكد هويدي بأن العمل على تركيبها سينتهي خلال أسابيع مؤكداً اهمية وجود طوق امني تقني على المدينة والتخلص من الإجراء التقليدي بنشر الأعضاء في المفترقات .

وذكر العميد هويدي بأن هذه التقنيات هي ادوات مساعدة وضرورية لمواكبة المرحلة الامنية مشيراً الى انها لا تقضي علي الجريمة تماماً ولكن تحد منها بشكل كبير وتساعد في التعرف على الجناة ” .

واشاد رئيس الادارة العامة للبحث الجنائي بوزير الداخلية المعين حديثاً المستشار ابراهيم بوشناف معتبراً ان متابعة المسؤول ومواكبته للتطور فى مجال تقنية المعلومات والامن مبعثاً للاطمأنان معلناً فى ذات الوقت عن قرب انطلاق مشروع اللوحات المعدنية المشفرة للمركبات الآلية وفقاً لتعليمات بوشناف .

المرصد – خاص

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