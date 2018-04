ممثلة الاتحاد الأوروبي :سنقدم مزيدا من الدعم لإنهاء الانقسام الليبي

المتوسط:

أفادت ممثلة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي “فدريكا موغريني”، اليوم الاثنين، إن الاتحاد لا يرغب في أن يتقاتل الليبيون فيما بينهم، مشيرة إلى أن مواقفه من الأزمة الليبية متوافقة، على حد قولها.

وشددت موغريني، في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع المجموعة الرباعية الدولية بشأن ليبيا، في العاصمة المصرية القاهرة، على تقديم الاتحاد مزيد من الدعم للتغلب على عمليات الانقسام في ليبيا، داعية الأطراف الليبية كافة العمل على التوافق لإتمام العملية السياسية وجلب الاستقرار للبلاد

ولفتت مورغريين، بأن الاتحاد الأوروبي ساعد ليبيا في التغلب على مشكلة الهجرة غير القانونية حيث انقذ أكثر من 16 ألف ليبي أثناء محاولتهم التسلل للدول الأوروبية عبر البحر المتوسط ..

