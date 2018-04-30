أوقاف المؤقتة تصدر ضوابط صلاة التراويح بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية المؤقتة بمدينة البيضاء ، كتاباً وجهته لمديري مكاتب الأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لها بالبلديات، ورؤساء أقسام شؤون المساجد بها ، متعلق بتنظيم صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك ..

وأوضحت الهيئة في كتابها أن هذا التعميم جاء تفادياً لما قد يحصل من خلافات بين المصلين في هذا الشهر الذي يجب أن يكون شهر إجماع لا شهر اختلاف بحسب ما وصفه مدير إدارة شؤون المساجد بالهيئة “حمد عيسى أبودويرة “ ..

وجاء في الكتاب جملة من النقاط المتعلقة بصلاة التراويح ، وعدد ركعاتها ، وعمل المساجد خلال شهر رمضان ، وغيرها من أمور إدارة شؤون المساجد ..

ومن أبرز من جاء في تعميم الهئة أن عدد ركعات صلاة التراويح بين 11 إلى 13 ركعة ، وأن المدة بين الآذان والإقامة في صلاة العشاء 10 دقائق ..

وأكدت الهيأة أنها لا ترى بأساً من فتح مكبرات الصوت “الإذاعة الخارجية” في إقامة جميع الصلوات في شهر رمضان وغيره ، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة تقارب المساجد لا يتم تفعيل مكبرات الصوت منعًا للتشويش ، مؤكدة منعها تماما في صلاة التهجد.

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