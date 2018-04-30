وزير تعليم المؤقتة :لا تغيير في مواعيد الامتحانات المعدة سابقاً

شدد وزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور “فوزي الزوي” على مسئولي شؤون التربية والتعليم في البلديات على ضرورة التقيد بالمواعيد الدراسية المحددة ..

وأكد “الزوي” في كتابه على التقيد بالقرارين رقم (5-4) لسنه 2018 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لسنوات النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي2018-2017) ) ..

يشار إلى أن القرار رقم (4) بشأن تعديل قرار وكيل عام وزارة التعليم رقم (420) لسنة 2017 ميلادية ، بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018-2017 ينص على أن بداية الفصل الدراسي الأول لجميع سنوات النقل تكون في 5 نوفمبر 2017 ونهاية العام الدراسي تكون بامتحانات نهاية الفصل الثاني لسنوات النقل في 25 يونيو 2018 ..

ونص القرار رقم (5) بشأن تعديل قرار وكيل عام وزارة التعليم رقم (419) لسنة 2017 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018-2017على أن بداية العام الدراسي تكون في 5 نوفمبر 2018ونهاية العام الدراسي لشهادة التعليم الأساسي في 12يوليو 2018، أما امتحان نهاية العام الدراسي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي تكون في 26 يوليو 2018 .

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