“مالية الوفاق” تبحث أسباب التأخر في صرف المرتبات

عقد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني ” أسامة حماد” صباح اليوم الاثنين اجتماعاً موسعاً ضم مدراء الإدارات التابعين للوزارة، لبحث أسباب التأخير في صرف المرتبات، وعلاقة الوزارة مع مصرف ليبيا المركزي في إجراء التحويلات المالية.

وشدد “حماد” في تصريح خاص لـ” المتوسط” على ضرورة الانتهاء من إجراء تسييلها خلال الأيام القادمة.

وتطرق الاجتماع إلى المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل الوزارة، وتقريرا المتابعة والنشاط للعام 2017 ولجان الجرد.

وقدم وزير المالية خلال الاجتماع مذكرة بشأن مفهوم السياسة المالية ودورها في إنجاح سياسة الاقتصاد الكلي، وتفعيلها للمساهمة في الحد من عملية التضخم من أجل تحقيق أعلى مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي، لضمان عدم حدوث اختلال في الميزانية العامة من خلال استخدام آليات وأدوات السياسة المتمثلة في الضرائب، انفاق الحكومة، الدين العام.

كما تم استعراض رؤية الوزارة لتشكيل لجنة فنية متخصصة بالاستعانة مع بيوت الخبرة بالجامعات الليبية تتولى وضع سياسة مالية ناجعة تسهم في حلحلة الظروف المالية والاقتصادية الراهنة

