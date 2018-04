مسؤول روسي : هناك دولة تقوم بتسليح ثلاثة أطراف في ليبيا

المتوسط :

أفاد رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية “ليف دينغوف” أن هناك دولة معينة دون أن يسميها تقوم بتسليح مالا يقل عن ثلاثة أطراف في ليبيا، مؤكدا أن العقود المبرمة بين بلاده وليبيا بشأن توريد الأسلحة متوقفة نظرا للحظر المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة

وشدد ديغنوف على أن الليبين وحدهم هم القادرين على اعادة بناء دولتهم ومنع التدخلات الخارجية،منوها بأن بلاده تقف على مسافة واحدة من الاطراف الليبية كافة

وكشف دينغوف أن من أولويات روسيا في ليبيا هي استعادة أكبر قدر ممكن من سلسلة الاستثمارات “الضخمة” التي شطبت بالكامل بعد عام 2011، مشيرا إلى أن العمل جارٍ مع حكومة الوفاق لتفعيل الاستثمارات الروسية في ليبيا.

