المتوسط :

هنأ الاتحاد العام لعمال ليبيا، اليوم الاثنين، العمال كافة في جميع مواقع العمل بعيد العمال، الذي يصادف الأول من مايو في كل عام.

وطالب الاتحاد، في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، بتوفير العمل المناسب وإعادة الاعتبار للعمال، ومنحهم فرص ممارسة واجباتهم في النهضة والبناء والإعمار، داعيا إلى منح العمال مرتباتهم المتأخرة وخلق أرضية للعمل من خلال المصانع والمطارات وغيرها من مواقع العمل المتوقفة لسنوات عن العمل.

The post الاتحاد العام لعمال ليبيا يهنيء موظفي الهيئات بعيد العمال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية