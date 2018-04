«موازنة الأسعار»: عاجزون عن توفير سلع رمضان و«مصرف ليبيا» السبب

المتوسط:

أعلن رئيس صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني، أن الصندوق عاجز عن توريد المواد الغذائية خلال شهر رمضان المقبل والمساهمة في توفيرها للأسواق والمستهلكين.

واتهم الشيباني مصرف ليبيا المركزي بأنه يفتح الاعتمادات للشركات الخاصة، ويحجبها عن صندوق موازنة الأسعار، معربا عن أسفه عن رفض المصرف التعامل مع الصندوق لتوفير السلع والمواد الغذائية.

وأوضح الشيباني، في تصريحات صحفية، أن صندوق موازنة الأسعار لم يستعد نهائيا لشهر رمضان من ناحية توفير السلع ولم يستورد أي منها، وذلك لعدم فتح اعتماد من قبل مصرف ليبيا المركزي للصندوق.

وأشار الشيباني إلى أن ما يتوفر في مستودعات صندوق موازنة الأسعار، باقي السلع المستوردة خلال الفترة الماضية، مبينا أنها عبارة عن مكرونة وزيت وطماطم حصص الجمعيات لمدة شهر واحد فقط.

