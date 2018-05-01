الامداد الطبي بالمؤقتة يعيد تصدير هذه الشحنة من الادوية

صرح مسؤول الاعلام بجهاز الامداد الطبي بالحكومة المؤقتة هاني العريبي ان شحنة ادوية خاصة باحد شركات استيراد الادوية قد تم اعادة تصديرها صباح الخميس عن طريق مصلحة الجمارك بعد ورود كتاب وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب المتضمن تقرير مركز الرقابة علي الاغدية والادويه الموصي باعادة تصديرها او احالتها الي لجنة الاتلاف المركزية لعدم صلاحيتها للاستهلاك.

واضاف العريبي انه وفور ورود كتاب الوكيل خاطب رئيس مجلس ادارة جهاز الامداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور صالح الاوجلي الجهات دات العلاقة ومنها مصلحة الجمارك والتي قامت بتشكيل لجنة لاستلام الشحنة لاعادة تصديرها وتمت بحضور الدكتور رواد مؤمن مدير فرع جهاز الامداد بالجبل الاخضر .

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