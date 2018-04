“سيالة” يلتقى سفير كرواتيا لدى ليبيا في طرابلس

المتوسط :

بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “محمد سيالة”، امس الاثنين، بطرابلس مع سفير كرواتيا لدى ليبيا “توميسلاف يوشنياك” العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال مساهمة الشركات الكرواتية في مشاريع اعادة الاعمار والبنى التحتية في ليبيا والاستفادة من الخبرات الكرواتية في ازالة الالغام ومخلفات الحرب .

من جانبه أكد سيالة على أهمية تنمية هذه العلاقات وتوسيع مجالات التعاون في التجارة والاقتصاد والتعليم والتدريب وغيرها من المجالات.

