ورشة عمل برعاية شركة هاتف ليبيا لمؤسسي الاتصالات والبريد بليبيا

عين ليبيا

أقيمت يوم الأحد 29-4-2018م بقاعة الهناء بطرابلس ورشة عمل برعاية شركة هاتف ليبيا لمعالجة الملاك الوظيفي داخل الشركة وإعطاء الموظفين حقوقهم مقابل السنوات الطويلة التي قدموها في مجال عملهم بتفاني وإخلاص، وحضر ورشة العمل عدد كبير من العاملين بشركة هاتف ليبيا بمختلف فروعها على مستوى ليبيا، وبحضور الدكتور محمود الأوجلي رئيس مجلس الإدارة والمهندس حسين طويلب مدير عام الشركة ومصطفى كرازة آمين مجلس دراسة الملاك الوظيفي وعمر الجبالي عضو لجنة الملاك.

وفي مستهل افتتاح ورشة العمل ألقى المهندس حسين طويلب مدير عام الشركة كلمة رحب فيها بالموظفين من جميع مناطق ليبيا شاكرا لهم سنوات العطاء والتضحيات والإخلاص التي قدموها في سبيل النهوض بالشركة منوها بأن ورشة العمل هذه تأتي لإيجاد الحلول الناجعة ولوضع مقترحات للملاك الوظيفي بالشركة بما يخدم الموظفين من بداية عملهم حتى سن التقاعد.

وخلصت ورشة العمل بتكليف لجنة تهتم بمتابعة المقترحات التي طرحت من قبل الموظفين بشركة هاتف ليبيا لإيجاد الحلول المناسبة للملاك الوظيفي وصولا إلى منحهم حقوقهم كاملة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا