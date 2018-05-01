نوقش في اللقاء عدة مسائل تتعلق بتطوير ودعم التشريعات الليبية ومنها الجرائم الالكترونية وعدالة الأحداث

عين ليبيا

استقبل (محمد عبد الواحد عبد الحميد) وزير العدل اليوم الاثنين 30 ابريل 2018م، بديوان الوزارة بطرابلس، منسق البرامج ورئيس المكتب دون الإقليمي لدول المغرب العربي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (علي البرير) رفقة (نبيل أبوعامر) منسق مشاريع المكتب، وذلك في إطار التعاون مع وزارة العدل.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في إنجاح مشروع يهدف إلي مواجهة عصابات الجريمة المنظمة في تهريب البشر، بالإضافة إلي التعاون الإقليمي في تبادل وتسهيل المعلومات القضائية والمساعدة في التحقيق الجنائي من خلال تدريب القائمين على هذا الملف.

كما نوقش في اللقاء أيضا عدة مسائل تتعلق بتطوير ودعم التشريعات الليبية ومنها الجرائم الالكترونية وعدالة الأحداث، وتقديم الدعم في مجال الخبرة القضائية، بالإضافة إلي تفعيل المشاريع المبرمة سابقاً في مجال تطوير العدالة الجنائية.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة مستشاري وزير العدل ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومدير المكتب القانوني.

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