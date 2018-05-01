المجموعة الرباعية المعنية بليبيا تشدد على أهمية إجراء انتخابات هذا العام

شددت المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، والتي تضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، يوم الاثنين على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقد في مقر جامعة العربية بالقاهرة مساء الاثنين بين أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة وبيير بويويا ممثل الاتحاد الأفريقي وفيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وغسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا.

وتأمل المجموعة الرباعية والقوى الدولية والإقليمية في أن يساعد إجراء انتخابات على عودة الاستقرار إلى ليبيا التي ضربتها الاضطرابات بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.

وقال البيان الصادر يوم الاثنين “شددت المجموعة الرباعية على أهمية عقد انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس الإطار القانوني اللازم… وتأخذ المجموعة علما بأن الانتخابات مخطط لها أن تعقد قبل نهاية العام وفق خطة عمل الأمم المتحدة”. وأضاف “شددت (المجموعة) على أن عقد مثل هذه الانتخابات يتطلب مناخا سياسيا وأمنيا مواتيا وتتعهد فيه كافة الأطراف الليبية بشكل مسبق باحترام نتائجها والالتزام بها ويُسمح للناخبين بممارسة حقوقهم الديمقراطية في كافة أنحاء البلاد بشكل آمن وبدون ترهيب أو تدخل”.

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