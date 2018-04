المتوسط:

اتمت شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري بالتنسيق مع بلدية بنغازي ، أمس الاثنين، صيانة وترميم جسر الصابري في المدينة .

وبينت الشركة في بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، أن هذه الأعمال تمت في إطار المسئولية الوطنية ونظرا لأهميته لدى المواطنين خاصة مع اقتراب فترة الإجازة الصيفية وقرب حلول شهر رمضان المبارك

