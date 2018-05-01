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معرض فني في ختام العام الدراسي بإحدى مدارس اجدابيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

افتتح أمس الاثنين بمدرسة الخنساء الابتدائية بمدينة اجدابيا، المعرض الفني الأول وذلك بمناسبة اختتام العام الدراسي 2017- 2018.

حضر الافتتاح رئيس شؤون التربية والتعليم ومدراء الإدارات بالقطاع ومدير ومعلمين ومعلمات وطلبة مدرسة الخنساء.

وضم المعرض 6 أجنحة مختلفة وهي: جناح رسوم الاطفال، جناح المجسمات ، جناح المعلمين ، جناح اللغة العربية والتربية الإسلامية، جناح العلوم والرياضيات ، جناح مجسم مدينة الخنساء.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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