معرض فني في ختام العام الدراسي بإحدى مدارس اجدابيا

افتتح أمس الاثنين بمدرسة الخنساء الابتدائية بمدينة اجدابيا، المعرض الفني الأول وذلك بمناسبة اختتام العام الدراسي 2017- 2018.

حضر الافتتاح رئيس شؤون التربية والتعليم ومدراء الإدارات بالقطاع ومدير ومعلمين ومعلمات وطلبة مدرسة الخنساء.

وضم المعرض 6 أجنحة مختلفة وهي: جناح رسوم الاطفال، جناح المجسمات ، جناح المعلمين ، جناح اللغة العربية والتربية الإسلامية، جناح العلوم والرياضيات ، جناح مجسم مدينة الخنساء.

