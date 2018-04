انطلاق الملتقى الوطني الليبي في جالو

المتوسط :

عقد المجلس البلدي جالو، اليوم الأثنين، الملتقى الوطني الليبي تحت شعار “شارك لأن ليبيا تهمنا” بهدف المشاركة الواسعة والفعلية لكافة الليبيين في تقرير مستقبل بلادهم، بما يفضي التوصل إلى حل دائم ينهي الأزمة في ليبيا .

و يسعى الملتقى، الذي نظمه المجلس البلدي بقاعة المعهد العالي للمهن الشاملة، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وشيوخ وأعيان قبيلة المجابرة، والفعاليات الشبابية والاجتماعية بالبلدية أيضا إلى إنجاح خطة العمل الأممية من أجل إنهاء الأزمة الليبية.

