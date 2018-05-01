دعوات صالح للإنتخابات بين رفض الإخوان وتجاهل مجلس الدولة والموقف الدولي .. المرصد ترصد ابرز ردود الافعال

ليبيا – اثارت تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حول وصول الاتفاق السياسي الى نفق مسدود والتي أكد من خلالها بأن الانتخابات قبل نهاية العام الحالي هي الحل ردود فعل واسعة ومختلفة كان ابرز البيان الصادر الاثنين عن مجلس الدولة متجاهلاً دعوات عقيلة ودعاه بدلاً عن ذلك لتشكيل رئاسي جديد من رئيس ونائبين .

بوادر رفض من الإخوان المسلمين

ومن جانبه عبر العضو المؤسس فى حزب العدالة والبناء ، القيادي بجماعة الاخوان المسلمين عبدالرزاق العرادي عن رفضه الضمني لتصريحات صالح معرباً عن تمسكه بالاستفتاء على الدستور اولاًً وكتب على حسابه على فيسبوك بأن لا انتخابات بدون دستور .

وفى مايتعلق بحديث المستشار صالح عن ان مقررات لجنة التعديلات الدستورية لسنة 2014 المعروفة بلجنة فبراير وامكانية ان تكون سنداً تجرى على اساسه الانتخابات قال العرادي ان مقررات اللجنة ابطلها القضاء وذلك فى اشارة منه للطعن المقدم من قبل الاسلاميين للمحكمة الدستورية والحكم الصادر منها بالخصوص بشأن مجلس النواب .

ردود مرحبة

من جانبه قال الباحث والمحلل السياسي أحمد العبود أن جماعة الاخوان المسلمين التي وصفها بالمارقة وتيار الاسلام السياسي الفاشل المتحالف معها يدركون جيدا ان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تعني خروجهم وللابد من المشهد السياسي .

وفي ما يتعلق بالملفات التي تركز عليها إجتماع المجموعة الرباعية الذي انعقد اليوم الاثنين فى القاهرة ، أكد مندوب ليبيا السابق ابراهيم الدباشي بأن تعديل الإتفاق السياسي قد تجاوزه الزمن وان الأولوية الآن تتجه بشكل أو بآخر نحو الانتخابات التي تحتاج للكثير من الإستعداد والمقتضيات القانونية والإجراءات التي تتطلب إنخراط جميع الأطراف الليبية.

وكانت المجموعة الرباعية التي انعقدت حول ليبيا والتي تضم الاتحادين الاوروبي والافريقي والجامعة العربية والامم المتحدة قد شددت في بيانها الختامي من القاهرة على أهمية عقد انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس الإطار القانوني اللازم الذي يجب أن يصدر ويصدق عليه مشيدة بارتفاع عدد المسجلين فى سجلات الناخبين .

ردود فعل نيابية

بدوره رحب عضو مجلس النواب رئيس لجنته للحوار د.عبدالسلام نصية بدعوة صالح وأكد على أن الذهاب للإنتخابات بالوضع الحالي قد يكون حلاً لتجنب إستمرار الأزمة السياسية والاقتصادية وتفاقمهما وانتشار الفساد الإداري والمالي والفوضى العارمة التي تمهد لإستخدام القوة والعنف في الصراع على النفوذ والمكاسب خاصةً مع تعثر إصدار قانون الاستفتاء وتعديل الاتفاق السياسي.

واشترط نصية أن تكون هذه الإنتخابات رئاسية وبرلمانية حتى لاتنخدع الناس مرة أخرى بإجراء انتخابات برلمانية فقط وتبقى نفس الحلقة بقيادة جماعية هشه غير قادرة على استعادة الدولة داعياً الجميع الى الالتزام بقبول نتائجها .

ورحب عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، بتصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الداعية لإجراء انتخابات رئاسية عاجلة في سبتمبر 2018.

وأشار العريبي إلى أنه يدعم ما جاء على لسان رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن تصريحاته جاءت بناء على القرار رقم 5، لسنة 2014، والذي أجمع عليه البرلمان ولا يزال ساريا.

بوهمود : توحيد المؤسسات قبل الدستور

ودعا سفير ليبيا السابق في فرنسا، الشيباني أبو همود، إلى ضرورة إجراء انتخابات لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وبين أبو همود أن الدستور يأتي بعد توحيد المؤسسات مشيراً الى أن المطالبة بالاستفتاء على الدستور في هذا الوقت، هو حق يريد منه باطلاً، مطالباً بايقاف المشهد السياسي الراهن .

اصداء متباينة فى مجلس الدولة

وفى ذات السياق ، قال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي ان تأخر المجلسين في إيجاد صيغة توافقية حول المواد التي يجب تعديلها في الاتفاق السياسي طيلة السنتين الماضيتين أثر سلبا في مسار العملية السياسية حيث أصبح من الصعب تحقيق تفاهم سياسي بين المجلسين في الوقت الحالي .

وأضاف : ” نظراً للمطالب الملحة من النخب السياسية والثقافية وعموم الشعب وكذلك من البعثة الأممية والمجتمع الدولي بالتوجه للانتخابات رئاسية وتشريعية كحل للأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد لذا فإني أرحب وادعم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة قبل نهاية العام الحالي 2018 ” .

عبدالقيوم : الرباعية تجاهلت الاستفتاء والاخوان يتمسكون

اما الكاتب الصحفي عيسى عبدالقيوم قال ان بيان الرباعية الصادر فى القاهرة اليوم أهمل شرط اقرار الدستور والاسفتاء عليه أولاً وشدد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية ونيابية فيما تمسك بيان إخوان المجلس الاعلى للدولة الصادر فى طرابلس بفكرة الاستفتاء أولاً وأهمل تماماُ ذكر الانتخابات .

وقال : ” ويبدو أن خيار مجلس النواب اقرب الى رأي الرباعية والذي عبّر عنه رئيسه المستشار عقيلة صالح فى مقابلة صحيفة يوم أمس وشرحه بالتفصيل عبر صفحته على فيسبوك د.عبدالسلام نصية رئيس لجنة الحوار بالبرلمان ” .

هيبة : اتفق مع دعوة صالح وهذا مايجب ان يتم

المحلل السياسي ابراهيم هيبة قال بأنه يتفق مع تصريحات عقيلة صالح عن ان الانتخابات هي الحل الامثل لاعادة توحيد البلاد واستعادة الشرعية ولكن هناك معوقات لا يمكن تخطيها ويجب البدأ في حلحلتها قبل التفكير في الذهبا الي انتخابات برلمانية او حتي رئاسية جديدة .

وقال بأن اولي هذه المعوقات هي تعديل الاعلان الدستوري بما يتلائم مع الذهاب الي انتخابات جديدة او تعديل مسودة الدستور المعيبة بما يضمن معالجة كافة العيوب الموجودة بها وخصوصا تلك المتعلقة بضمان حق المواطنة لجميع الليبيين وتلك العيوب المتعلقة بمركزية السلطتين التنفيذية والتشريعية بالاضافة الي معالجة مسألة الهوية الليبية بما يضمن المحافظة عليها وضمان عدم تكوين دولة او سلطة دينية موازية للسلطة المدنية .

دبلوماسي سابق : تصريح عقيلة انعكاس لرغبة الشعب

وأكد السفير السابق حسن الصغير، أن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأخيرة بخصوص الانتخابات، ما هي إلا انعكاس لرغبة الشعب الليبي بالأساس بالتوجه لصندوق الانتخابات لحل الأزمة في البلاد.

وقال الصغير، في تصريح لـ بوابة أفريقا الإخبارية كان من الضروري إيقاف العبث السياسي في ليبيا، خاصة بعد فشل الآلية المقترحة لتعديل الاتفاق السياسي، واستمرار انقسام المؤسسات موضحا أن تصريح عقيلة ليس الا كشف لرغبة ليبية بالأساس بالتوجه لانتخابات ورغبة أطراف داخلية بالدرجة الأولى، وضغوط إقليمية ودولية لإجراء الانتخابات والخروج من المأزق السياسي المستمر حتى بعد سنتين من توقيع الصخيرات.

المحلل السياسي العربي الورفلي اعتبر ان تمسك الاخوان بحجة الاستفتاء اولاً ماهي الا لعبة لاطالة أمد حفاظهم على مكاسبهم فى السلطة من خلال الاتفاق السياسي .

وقال الورفلي لـ المرصد : ” الاخوان ضد الانتخابات بحجة اقرار الدستور وهم يعرفون بان ذلك ربما بحاجة لمدة طويلة حتي يتم تبنيه وبالتالي فأن هدفهم اطالة المدة وكسب الوقت لأن ماتحقق لهم من مكاسب بالاتفاق السياسي لن تحققه لهم الانتخابات وذات الامر ينطبق على المجلس الرئاسي الذي يتمسك بالسلطة ايضاً بحجة الاستفتاء ” .

المدون محمد العوامي : حفتر حرّك المياه الراكدة

اعتبر المدون محمد العوامي تصريحات المشير خليفة حفتر عند وصوله البلاد يوم الخميس الماضي والتي نبذ فيها الانتخابات ووصف فيها ان الحل عسكري قد حركت المياه السياسسة الراكدة .

وقال العوامي : ” اكاد اجزم انها تصريحات لغرض التعبئة وتحريك المياه الراكدة لا اكثر ولا اقل ، لان المشير لن يخطيء ويجر الجيش الى ما لا تحمد عقباه ويفقد بذلك فرصة محققة لتوحيد المؤسسة العسكرية بشكل راقي وبأسلوب مهني ” .

واعتبر المدون تصريحات عقيلة بالحاسمة في هذا الموضوع وان الانتخابات مصير وليست خيار ، وفي ذات الوقت غسان سلامة والدول الراعي للحل في ليبيا قد وضعوا خطة ولا زالوا ينفذونها وهي الحل الوحيد الامثل في ليبيا .

المرصد – خاص

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