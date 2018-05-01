حكومة الوفاق تبحث مقترح كرواتي لنزع الألغام في ليبيا

اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الاثنين بطرابلس مع سفير كرواتيا لدى ليبيا توميسلاف بوشنياك.

وبحث سيالة مع السفير الكرواتي مقترحا بشأن مساهمة كرواتيا في إزالة الألغام بليبيا وذلك بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي للوزارة.

واستعرض الاجتماع التعاون القائم بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتعليمي، وسبل تطويره في مختلف المجالات.

كما ناقش الجانبان التعاون بين البلدين في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وإمكانية عودة الشركات الكرواتية إلى ليبيا للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار و البنية التحتية.

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