“افحيمة”: “الاستشاري” و”الرئاسي” غير شرعيين..والبرلمان يتعامل معهما لوجودهما على الأرض

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إن دعوة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، قبل نهاية العام الجاري، ليست بالجديدة، لكنها دعوة قديمة متجددة، مشيراً إلى أن مجلس النواب كان قد دعا إلى إجراء الانتخابات منذ ظهور هذه الأزمة، منذ أن حاول المؤتمر الوطني العام السابق، الانقلاب على نتائج الانتخابات.

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أنه كان لدى مجلس النواب رؤية بخصوص هذا الموضوع، لكنه ربما يتخلى عنها، في حال استمر الأمر بهذا السوء، موضحاً أن رؤية المجلس هي أن طول فترة المراحل الانتقالية تجر الخراب والدمار، وأن مجلس النواب كان يفضل أن تتم هذه الانتخابات على أساس الدستور الدائم.

وأشار افحيمة، إلى أن مجلس النواب هو صاحب الولاية على الدستور، هو السلطة التشريعية، المتمثلة في مجلس النواب، وبالتالي يحق له تعديل الإعلان الدستوري، كما أن المجلس يقوم الآن بصفة رئيس الدولة.

وأضاف افحيمة، أن كتابة الدستور تحتاج إلى تهيئة أجواء مستقرة ومؤسسات موحدة ودولة مركزية، لأن الدساتير لا تكتب في أزمنة الحروب، مضيفاً، أن إجراء الانتخابات أيضاً، يستلزم توحيد المؤسسات.

وكشف افحيمة، أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد أبلغه ومعه مجموعة من النواب، قبل ذهابه إلى المغرب، وتحديداً بعد استقباله للمبعوث الأممي، غسان سلامة، أن ما دار بينهما قد خلص إلى أن المجتمع الدولي قد ثبت لديه، بما لا يدع مجالاً للشك، فشل المجلس الرئاسي الحالي.

وحول مصير الاتفاق السياسي، قال افحيمة، إن الاتفاق السياسي لا وجود له، لافتاً إلى أن المحاكم لا زالت تتعامل بالإعلان الدستوري والقوانين الصادرة عن السلطات التشريعية المتعاقبة، مضيفاً أن مجلس النواب يتعامل مع مجلس الدولة الاستشاري، فقط لوجوده على الأرض، فليس له شرعية قانونية، وأن شرعيته توازي شرعية المجلس الرئاسي، بهدف الوصول إلى توافق، بصرف النظر عن الشرعية القانونية لهذه الأجسام.

