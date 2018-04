دعوات للصلاة على “إرهابي” في طرابلس ومصراتة

المتوسط:

ناشدت الهيئة البنغازية مهجرى بنغازي من غرب البلاد إلى تحشيد من أجل أداء صلاة الغائب على المسؤول العسكري لمجلس شوري بنغازي الإرهابي “وسام بن حميد”.

وناشدت الهيئة المهجرين بضرورة التجمع ، عصر اليوم الثلاثاء، بميدان الشهداء في طرابلس ، وكذلك أمام جامع الشيخ بمدينة مصراتة في نفس التوقيت.

جدير بالذكر أن تقرير صادر عن هيومن رايتس أوضح منظمة الهيئة البنغازية” تابعة لـ”جماعة الإخوان المسلمين” التي دعمت العنف والإرهاب في بنغازي وليست مستقلة كما يدعي مؤسسيها، مشيرة بأن قادة هذه المنظمة مطلوبين للعدالة أمام القضاء الليبي وأن عدد منتسبي هذه الهيئة معتقلون في سجون مصراتة ومعيتيقة بتهم إرهابية بناء على نتائج التحقيقات التي أجراها النائب العام بطرابلس وجهاز مكافحة الجريمة بمصراتة.

