أعلن العاملون بمطار طبرق الدولى إضرابهم عن العمل وإيقاف حركة الملاحة الجوية ،على خلفية تقديم مدير المطار حسن هليل استقالته أمس الاثنين.

من جانبه رفض عميد بلدية طبرق الناجي مازق الاستقالة؛ مطالبا هليل بالعدول عنها والعودة إلى العمل، وتأتي استقالة هليل بسبب قلة الإمكانيات في المطار وتهالك مهبط الطائرات.

