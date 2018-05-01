الهيئة البنغازية والتناصح تعلنان إقامة صلاة الغائب الثلاثاء على بن حميد فى طرابلس ومصراتة

ليبيا – دعا المكتب التنفيذي للهيئة البنغازية برئاسة عضو جماعة الاخوان المسلمين علي المانع نازحي بنغازي في مدن غرب ليبيا ، وجميع أبناء ليبيا من الذين وصفهم بالوطنيين والشرفاء لحضور صلاة الغائب على الإرهابي وسام بن احميد .

وفى منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك دعت الهيئة لاقامة الصلاة العصر على بن حميد اليوم الثلاثاء بميدان الشهداء في مدينة طرابلس وكذلك بمدينة مصراتة أمام جامع الشيخ في نفس التوقيت .

ومن جهتها دعت وجهت قناة التناصح الفضائية الذراع الاعلامي لدار الافتاء ذات الدعوة واصفة بن حميد بالفارس الذي ترجل عن صهوة جواده مضيفة بأن الصلاة ستقام ايضاً فى مسجد البازة بزليتن .

وكانت عائلة بن حميد قد اعلنت الاثنين خلال مؤتمر صحفي عقدته من اسطنبول وبثته قناتي النبأ وليبيا لكل الاحرار عن مقتل نجلهم وسام منذ اكثر من سنة خلال الحرب التي كانت دائرة فى مدينة بنغازي .

المرصد – متابعات

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