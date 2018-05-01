«»رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي يتفقد فرع البطنين

عين ليبيا

حرصاً منه على متابعة ما تقوم به فروع الصندوق من أعمال وما تقدمه من خدمات لمستحقيها؛ خاصة وهي تستعد لصرف معاشات المتقاعدين عن شهري مايو و يونيو 2018 قبل شهر رمضان المبارك.



قام رئيس مجلس الإدارة و المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور إدريس حفيظة المبروك بزيارة تفقدية لفرع الصندوق البطنان عقد خلالها اجتماع ضم مدير الفرع والسادة رؤوسا الأقسام والوحدات ومدراء المكاتب التابعة للفرع؛ حيث وجه في كلمته عديد الملاحظات من شأنها تحسين وتجويد العمل وتطويره.



داعياً الجميع لتحمل المسؤولية من خلال تطبيق القوانين و اللوائح و القرارات وتعليمات العمل؛ مؤكداً على أهمية تطوير الموارد البشرية واستغلال العناصر الفاعلة وذات الكفاءة والاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة لتحقيق قيم وأهداف ورسالة ورؤية صندوق الضمان الاجتماعي.



بعدها قام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق بجولة تفقدية لمكتب الخدمات الضمانية طبرق اطلع خلالها على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة لمستحقيها من أصحاب المعاشات والمضمونين المشتركين.

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