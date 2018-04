المتوسط:

اختتمت خلال الأسبوع الماضي، دورة للغة الانجليزية، نظمها مكتب الثقافة كاباو، بمدنية كاباو، استمرت الدورة التدريبية لمدة شهر، وحضرها نحو 40 طالباً وطالبة من مختلف الأعمار من بلدية كاباو.

وتضمنت الدورة التدريبية عدداً من المحاضرات تركزت على عدة محاور أهمها المبادئ الأساسية للغة الانجليزية وقواعدها، وتحسين المهارات الضرورية اليومية للطلاب المشاركين.

وأقيم حفل الاختتام حضره أعضاء من المجلس البلدي كاباو وعدد من رؤساء القطاعات بالبلدبة، وعدد من الفعاليات بالبلدية، وأولياء أمور الطلبة، تم فيه تكريم الطلبة المشاركين في الدورة.

وأوضح مدير مكتب الثقافة كاباو مراد مخلوف، أن هذه الدورة تهدف إلى رفع قدرة المشاركين على إتّقان اللغة الإنجليزية التي يحتاجونها في مختلف المستويات الدراسية، وأشار السيد مخلوف إلى أن مكتب الثقافة كاباو سيشرع بعد شهر رمضان المبارك في تنظيم دورات تدريبية أخرى.

The post مكتب الثقافة كاباو ينظّم دورة تدريبية لتعليم اللغة الإنجليزية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية