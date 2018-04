المتوسط:

طالب وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، من مراقبي التعليم، باختيار إحدى المؤسسات التعليمية لديهم وتسميتها باسم «أطفال الشرشاري».

وأضاف الوزير في بيانه له أمس الاثنين، بأن تسمية إحدى مدارس التعليم الأساسي بأسماء هؤلاء التلاميذ. ويأتي ليكون تخليداً لذكرى الأطفال الشهداء.

