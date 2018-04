الليبي لحرية الصحافة يطالب باطلاق سراح رئيس جائزة “سبتيموس” ورفيقه

المتوسط :

أطلق المركز الليبي لحرية الصحافة، مباردة لدعم ومُساندة رئيس جائزة “سبتيموس” سليمان قشوط، وزميله محمد اليعقوبي، للمطالبة بإطلاق سراحهما،.

وأفاد مدير المركز محمد الناجم بإن أكثر من مائة وعشرين صحفيًا وقعوا على عريضة المبادرة، مرجحًا أن يزداد العدد خلال الساعات المقبلة

من جانبه أدان الناجم حادث الإعتقال التعسفي الذي تعرض له قشوط، واليعقوبي، مساء الأحد، خلال وجودهما في أحد المقاهي بحي الأندلس بالعاصمة طرابلس، محملاً داخلية الوفاق مسؤولية اعتقالهما ومطالبا اياه بالتحرك العاجل لإطلاق سراحهما بشكل فوري.

وشدد الناجم، على أن حادث الإعتقال التعسفي الذي تعرض له قشوط واليعقوبي، هو دليل على سيطرة الجماعات المسلحة على العاصمة بهدف فرض آراء أو توجهات معينة على حساب الأخرى، وتكميم للأفواه، حسب تعبيره.

