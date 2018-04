سفراء أفارقة يتفقدون أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بمركز إيواء في زوارة

المتوسط :

زار وفد من قنصليات دول أفريقية عدة في ليبيا لمراكز إيواء المهاجرين في مدينة زوارة، وذلك لتفقد أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من أجل تسوية أوضاعهم.

وأفاد مكتب المنظمة الدولية للهجرة بليبيا إن الوفد الزائر ضم قنصليات نيجيريا وغينيا كوناكري والسنغال ومالي والكاميرون وأفريقيا الوسطى و التي تهدف إلى مقابلة المهاجرين في مركز الإيواء وحصرهم، وتسجيل بيانات الراغبين منهم في العودة الطوعية، وإصدار وثائق سفر لهم تمهيدا لعودتهم إلى بلادهم خلال الايام المقبلة

