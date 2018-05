اللجنة الرباعية تؤكد أن جيش ليبيا الموحد حلم بعيد المنال في ظل انتشار الميليشيات

المتوسط :

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا و الذي عقد بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، يهدف إلى دعم الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت الصحيفة، في مقال لها بعنوان ” اللجنة الرباعية تدعم الانتخابات هذا العام” رصدته وترجمته المتوسط، بأن ستعمل على توقير المراقبين و الدعم اللازم لاتمام العملية الانتخابية لضمان التصويت حراً ونزيهاً.

وأفادت الصحيفة، بأن اللجنة شددت على أهمية وجود جيش موحد تحت قيادة مدنية لإنهاء حالة الفوضي الموجودة بالبلاد ، مؤكدة بأنه بات هدف بعيد المنال بعد ثورة فبراير 2011 في ظل الانتشار الحالي للميليشيات.

