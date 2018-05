موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم

المتوسط:

تنطلق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء غد الثلاثاء، وستكون مذاعة على قناة 1 beIN SPORTS.

كانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين الأسبوع الماضى بملعب “أليانز أرينا”، وانتهت بتفوق ريال مدريد على بايرن ميونخ بنتيجة 2 – 1، ليكفى الفريق الملكى الفوز بأى نتيجة أو التعادل السلبى أو الإيجابى 1/1 أو الخسارة بهدف نظيف، إذ سيستفيد الريال فى تلك الحالة من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين للعبور إلى نهائى دورى أبطال أوروبا والحفاظ على آماله فى حصد اللقب القارى للمرة الـ 13 فى تاريخه والثالثة على التوالى.

أما بايرن ميونخ، فلا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل، أو بنتيجة 3 – 1، لضمان التأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا.

وتعقد جماهير ريال مدريد آمالها على كريستيانو رونالدو فى القضاء على أحلام بايرن ميونخ فى تحقيق الـ”ريمونتادا”، بعدما تمكن من التسجيل فى آخر 9 مباريات خاضها مع الفريق الملكى على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

فى المقابل، لن تكون مهمة بايرن ميونخ بقيادة المدرب يوب هاينكس فى قلب الطاولة على ريال مدريد والعودة إلى ألمانيا ببطاقة التأهل للمباراة النهائية بمسابقة دورى ابطال أوروبا، فى ظل الغيابات العديدة التى يعانى منها الفريق البافارى بسبب لعنة الإصابات والمتمثلة فى مانويل نوير وأرتورو فيدال، وأريين روبن وجيروم بواتينج.

