الكتيبة 519 تضبط تشادياً ينتحل شخصية مواطن ليبي

أكد آمر الكتيبة 519 مشاة أجدابيا، الملازم مجدي علي بالحاج في تصريح – لـ “بوابة افريقيا الإخبارية”، أن دورية تابعة للكتيبة 519 مشاة أثناء قيامها بتمركز أمني على الطريق الصحراوي الممتد بين مدينتي أجدابيا وطبرق، تمكنت من القبض على شخص تشادي الجنسية يدعي انه مواطن ليبي ويحمل بطاقة شخصية مزورة صادرة عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب فرع سبها، مقابل مبلغ 200 دينار ليبي.

وأضاف الملازم بالحاج قائلاً: “للأسف الهوية الليبية تباع بمبلغ وقدره 200 دينار ليبي للأجانب من قبل ضعاف النفوس وعدمي الوطنية”.

كما أوضح آمر الكتيبة 519 مشاة أنه تم إحالة التشادي لجهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية وان هذه ليست المرة الأول التي يتم فيها ضبط مثل هذه الحالة بقوله: “هذه ليست الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة بوجود أصحاب النفوس الضعيفة ولكن بإذن الله سوف نقطع الطريق على كل من باع الوطن مقابل حفنة من المال”، مطالباً مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب فرع سبها بالتوضيح.

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