عقيلة صالح يهنئ عمال ليبيا بأول مايو

هنأ رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى العمال بعيدهم الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام .

وأكد رئيس مجلس النواب – في بيان – أن السواعد السمراء التي تعمل في كل مجالات العمل والتي تبذل جهودا كبيرة من أجل خدمة المواطن في المواقع الإنتاجية والخدمية، بأنكم أنتم المحرك الأساسي لكل الأنشطة، وبكم ترتقي الأمة وتتقدم، وما ازدهار البلاد إلا بسواعدكم وجهودكم” .

وقال رئيس مجلس النواب “ففي عيد العمال نقدم التحية والتقدير والاحترام، لكل عامل يعمل في موقعه، وندعو من لم يلتحق بعمله حتى الآن، فعليه الالتحاق بموقعه والمشاركة في بناء الوطن وتقدمه، والحفاظ عليه وعاشت ليبيا حرة أبية”

ويحتفل العمال حول العالم، اليوم الثلاثاء، بعيدهم، الذي يوافق الأول من شهر مايو، وهو اليوم الذي اندلعت فيه «حركة التسع ساعات» فى هاميلتون، ثم في تورونتو في 1870، مما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجاري في كندا، ومن بعدها نُظِّمت المسيرات كدعم للحركة.

وبعد عشرين عامًا من النضال والأحداث الجسام التي شهدتها أميركا وكندا وفرنسا صارت حركة العمال في أميركا الشمالية وأوروبا أقوى وأكثر حيوية والتعبير الأكثر وضوحًا لهذه الحركة في مؤتمر العمال العالمي الذي عُـقد في سنة 1890، وحضر المؤتمر أربعمئة مندوب، من دول العالم، وتم إقرار المطلب الأول الذي تمثل في تحديد ساعات العمل بثماني ساعات.

ومع انتشار الفكرة في جميع أنحاء العالم، اُختير فعلاً الأول من مايو من كل عام ليصبح ذكرى للاحتفال بعيد العمال العالمي، حيث يعتبر عطلة رسمية في معظم دول العالم باستثناء السعودية وعُمان وأفغانستان، وكانت ليبيا أيضًا لا تحتفل بالمناسبة خلال حكم العقيد معمر القذافي.

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