لنقي.. مطالبة عموم الليبيين الملحة بالانتخابات تدفع للسعي لإجرائها قبل نهاية العام

رحب أحمد لنقي عضو مجلس الدولة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة قبل نهاية العام الحالي 2018.

وأضاف إن ” تأخر المجلسين في إيجاد صيغة توافقية حول المواد التي يجب تعديلها في الاتفاق السياسي طيلة السنتين الماضيتين أثر سلبا في مسار العملية السياسية حيث أصبح من الصعب تحقيق تفاهم سياسي بين المجلسين في الوقت الحالي”.

وتابع “ونظرا للمطالب الملحة من النخب السياسية والثقافية وعموم الشعب وكذلك البعثة الأممية والمجتمع الدولي بالتوجه لانتخابات رئاسية وتشريعية كحل للأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد …. فإني أرحب بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي”

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