أجدابيا: ضبط تشادي يحمل هوية ليبية مزورة

كشفت الكتيبة 519 مشاة – اجدابيا التابعة للجيش الليبي أن الهوية الليبية تُباع بمبلغ 200 دينار ليبي للأجانب من قِبل من وصفتهم بـ”ضعاف النفوس وعدمي الوطنية”.

وأوضحت الكتيبة في إيجاز صحفي على صفحتها الرسمية بفيسبوك، إنه تم القبض على المواطن التشادي عثمان عمر عبد الرحمن، حاملاً هوية ليبية مزورة على الحاجز الأمني للكتيبة على الطريق الصحراوي اجدابيا طبرق.

وأكدت أنها ليست الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة بوجود أصحاب النفوس الضعيفة، مشيرة إلى إنها تنتظر الرد ممن وصفتهم بـ”الشرفاء” التابعين لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب فرع سبها.

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