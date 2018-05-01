سرت تستضيف مهرجان "شعراء ليبيا" في أغسطس القادم

رحبت بلدية سرت باستضافة مهرجان “شعراء ليبيا”، المزمع إقامته في شهر أغسطس القادم بمشاركة شعراء شعبيين من مختلف مناطق ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء عميد البلدية مختار المعداني، أمس الاثنين، مع رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم المهرجان “الصغير الشيباني” بمقر ديوان البلدية.

وأبدى عميد بلدية سرت مختار المعداني ترحيبه بإقامة المهرجان في سرت وبالشعراء الشعبيين والضيوف الذين سيشاركون في فعالياته، مؤكدا أن بلدية سرت ستعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح المهرجان.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان الشاعر “الصغير الشيباني”، في تصريح لـ “بوابة افريقيا الإخبارية”، إن اختيار مدينة سرت لاحتضان المهرجان له رمزية تاريخية كبيرة حيث إن المدينة تتوسط ليبيا، والتحم على أرضها الليبيون وخاضوا كبرى ملاحم الجهاد ضد الاحتلال الايطالي وهي معركة القرضابية عام 1915.

وكشف “الشيباني”، أن المهرجان سيكون مناسبة للشعراء لدعوة الليبيين من خلال قصائدهم، للمصالحة الوطنية ولم الشمل ونبذ الفرقة والبعد عن الأحقاد والفتن التي تعصف بالوطن.

يشار إلى أن رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن اونيس قد أصدر كتابا في 23 ابريل الماضي، يقضي بتكليف الشاعر “الصغير الشيباني” بتشكيل لجنة تتولى التحضير والاعداد لمهرجان شعبي في مدينة سرت في اغسطس القادم تحت شعار ” شعراء الوطن لُحمة واحدة”.

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