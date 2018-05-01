الاتحاد العام لعمال ليبيا يحي العمال في يومهم العالمي

أصدر الاتحاد العام لعمال ليبيا بيانا بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف اليوم الأول من مايو من كل عام .

وقدم الاتحاد في مستهل البيان التهاني لكل العمال الشرفاء في إرجاء الوطن بمناسبة هذا اليوم العالمي الذي يحتفل فيه العمال في كل أنحاء العالم بعيدهم .

ودعا الاتحاد العام لعمال ليبيا بهذه المناسبة الليبيين في كل المواقع بالإخلاص لله والوطن والدعوة إلى نبذ الخلافات وتحكيم العقل ونشر قيم

التسامح وصولا إلى بناء ليبيا ولم شمل أبنائها .

وحيا البيان رواد الحركة النقابية في ليبيا على مر التاريخ ، وكل العمال الذين يتواجدون في هذه المرحلة في مواقع العمل والإنتاج مسخرين

إمكانياتهم لصالح العمل والمساهمة في بناء الوطن .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية