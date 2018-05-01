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تنسيقات أمنية لحماية جهاز النهر الصناعي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، تنسيق الجهود بين الحرس الرئاسي وكتيبة حماية النهر الصناعي وحرس الحدود بهدف تأمين مكونات شبكة مياه النهر الصناعي وحمايتها من حوادث التخريب والسرقة التي تتعرض لها بشكل متكرر.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب المجلس الرئاسي، الإثنين، مع كل من آمر كتيبة حماية النهر الصناعي، سالم الغزيوي، وآمر الحرس الرئاسي، نجمي الناكوع، ومدير عام منظومة الحساونة الجفارة، محمد الحجاجي، ورئيس أركان حرس الحدود، نوري المريمي، لمناقشة أزمة انقطاع إمدادات المياه عن مدن المنطقة الغربية نتيجة عمليات السطو والسرقة على منظومات المياه والآبار التابعة لجهاز النهر.

كما تناول الاجتماع وضع الخطط الأساسية للبدء في تأمين منظومة جهاز النهر والآبار التابعة لها بالشكل الذي يضمن إيصال المياه إلى كافة المدن، بحسب ما نقلته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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