مالية الوفاق تبحث أسباب تأخر صرف المرتبات

عقد وزير المالية أسامة حماد أمس الاثنين، اجتماعاً موسعاً ضم مديري الإدارات التابعين للوزارة، لمناقشة أسباب التأخير في صرف المرتبات، وعلاقة الوزارة مع مصرف ليبيا المركزي في إجراء التحويلات المالية، وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من إجراء تسييلها خلال الأيام القادمة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن المشاركين في الاجتماع بحثوا المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل الوزارة، وتقرير المتابعة والنشاط للعام 2017 ولجان الجرد.

وقدم وزير المالية خلال الاجتماع مذكرة بشأن مفهوم السياسة المالية ودورها في إنجاح سياسة الاقتصاد الكلي، وتفعيلها للمساهمة في الحد من عملية التضخم من أجل تحقيق أعلى مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي، لضمان عدم حدوث اختلال في الميزانية العامة من خلال استخدام آليات وأدوات السياسة المتمثلة في الضرائب، الإنفاق الحكومة، الدين العام.

وجرى خلال الاجتماع استعراض رؤية الوزارة لتشكيل لجنة فنية متخصصة بالاستعانة مع بيوت الخبرة بالجامعات الليبية تتولى وضع سياسة مالية ناجعة تسهم في حلحلة الظروف المالية والاقتصادية الراهنة.

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