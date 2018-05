«تعليم المؤقتة» تعقد اجتماعها الأول لعام 2018..وهذا ما ناقشته

المتوسط:

عقدت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، اجتماعها العادي الأول للعام الحالي 2018م، برئاسة وزير التعليم الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، ووكيل وزارة التعليم الدكتور مفتاح دخيل وبحضور مدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام بالوزارة، مساء أمس الاثنين بكلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء.

وبحسب بيان للوزارة، فقد رحب معالي الوزير في افتتاحه للجلسة بالحضور متمنياً لهم التوفيق وتحقيق النجاح في مهام عملهم الموكلة إليهم، فيما عرض مدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام سير العمل بشكل عام لكل إدارة والمشاكل التي تعترضهم، وأيضاً تم عرض موضوع مواعيد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2017/2018م .

وقد أكدت الوزارة على أن الامتحانات تجري في المواعيد المحددة بالقرارين (04) و (05) لسنة 2018م نظراً لأن أغلب المناطق التعليمية لم تكتمل مناهجها بناءً على التقارير الواردة منها ، فيما أكد الوزير على أهمية عقد الاجتماعات الدورية وخاصة بين الإدارات والمكاتب لحل المشاكل ومتابعة سير العملية التعليمية بالشكل الصحيح.

