بلدي جالو يجتمع مع الحرس البلدي لبحث إقفال محلات اللحوم التي لا تحمل اختاماً

عين ليبيا

عقد المجلس البلدي في مدينة جالو اجتماعاً بديوان بلدية جالو ضم عميد البلدية ورئيس جهاز الحرس البلدي على خلفية قيام جهاز الحرس البلدي في جالو بإقفال بعض محلات اللحوم لعدم وجود أختام على اللحوم.

وذلك للتباحث حول الأسباب التي حالت دون إلتزام تجار اللحوم بوجود الختم الصحي الخاص باللحوم.

وبعد نقاش مطول تم الاتفاق على وضع آلية لتوريد الأحبار الخاصة بالأختام، وتم تكليف جهاز الحرس البلدي بالمتابعة، بالإضافة إلى ضرورة إلتزام محلات اللحوم بالرخصة والشهادة الصحية للعاملين فيها.

كما يجب أن تقوم عملية الذبح داخل الأماكن المخصصة لذلك وفي الأوقات المحددة.

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