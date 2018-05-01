الاستعداد لترحيل مهاجرين من طرابلس إلى النيجر

قامت مسؤولة الهجرة المختلطة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “ساندرا هادجيسافا” بزيارة لمقر جهاز مكافحة الهجرة بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز أن الزيارة تهدف لاستكمال إجراءات تسجيل الجنسيات المستهدفة تمهيداً لسفرهم لدولة النيجر ومنها إلى دولة ثالثة.

واجتمعت هادجيسافا والوفد المرافق لها مع رئيس وحدة الإيواء بجهاز مكافحة الهجرة طرابلس ملازم أول عادل القطيط.

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي للمهاجرين في ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.

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