خاص المتوسط

تمكنت القوات المسلحة من تدمير دبابة تابعة لعناصر مجلس شورى مجاهدي درنة ( المدرجة على لائحة الإرهاب ) جنوبي درنة.

وقال المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن الجيش أشعل النيران بالدبابة التابعة للإرهابيين بالقرب من النصب التذكاري في محور الظهر الحمر جنوبي مدينه درنة

وكان معاون آمر السرية الأولى مشاة الأبرق، “صلاح بوطبنجات” أكد أن الجماعات المتطرفة في مدينة درنة مصابة بحالة من الذعر بعد زيارة قائد القوات المسلحة المشير خليفه حفتر إلى غرفة العمليات العسكرية في درنة.

وقال “بوطبنجات” في تصريح لـ” المتوسط” امس الاثنين إن الجماعات المتطرفة قامت بتغيير تمركزاتهم فبعد أن كانت حول المدينة قاموا بالدخول إلى الأحياء السكنية ليتحصنوا فيها.

وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة قامت أيضا بالاستيلاء على محطات وقود داخل درنة.

وتستعد قوات الجيش لدخول مدينة درنة بعد أن حشدت تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرض حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

The post الجيش يدمر دبابة للإرهابيين جنوبي درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية