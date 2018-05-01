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بلدية سبها تعلن توفر الوقود بمحطات المدينة

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-سبها

أكد رئيس لجنة الأزمة ببلدية  سبها علي ميلاد في تصريح خاص للعنوان : على توفر الوقود بشكل يومي بمعظم محطات البلدية كما أنه قد ثم صباح يوم الإثنين توزيع الوقود على عدد16 محطة بالبلدية .

و أضاف  ” علي “رئيس لجنة الأزمة ببلدية سبها ”  أن أغلب المحطات في سبها تعمل بشكل يومي على تزويد المواطنين بالوقود ،و أنه حاليا يعتبر الوقود متوفر بنسبة جيدة ، مؤكدا على تزويد عدد 16 محطة بالوقود يوم الإثنين ، و21 محطة يوم الخميس الماضي .

وأردف ميلاد قائلا : نحن نحصر عدد المحطات في كل حي ، ونختار منها الأفضل و نوفر فيها الوقود ، ونغذي كل مناطق المدينة عدا مناطق الاشتباكات ،مبينا أن  هناك محطات متوقفة عن العمل ، وذلك لعدم تقيدها ببعض الاجراءات اللازمة فتم ايقافها .

وأشار علي إلى أن سبها لن تعاني قريبا من أزمة وقود ، وأن هناك شحنة وقود ستصل غدا الثلاثاء إلى مستودع سبها النفطي .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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