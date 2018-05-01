ليبيا.. هل تخلط عودة حفتر الأوراق؟

تتناول هذه الحلقة من النقاش المغاربي عودة المشير خليفة حفتر إلى ليبيا بعد الشائعات حول صحته التي ألقت البلاد في حالة من الفوضى. ثم تنتقل لحملة المقاطعة لمنتجات بعض الشركات في المغرب بعد زيادة كبيرة في أسعارها، والجدل الكبير الدائر حولها. وختاما تتطرق للقيود والقواعد التي تم فرضها في تونس لتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات المحلية المغربية.

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