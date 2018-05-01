اخبار ليبيا الان

ليبيا.. هل تخلط عودة حفتر الأوراق؟

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تتناول هذه الحلقة من النقاش المغاربي عودة المشير خليفة حفتر إلى ليبيا بعد الشائعات حول صحته التي ألقت البلاد في حالة من الفوضى. ثم تنتقل لحملة المقاطعة لمنتجات بعض الشركات في المغرب بعد زيادة كبيرة في أسعارها، والجدل الكبير الدائر حولها. وختاما تتطرق للقيود والقواعد التي تم فرضها في تونس لتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات المحلية المغربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك