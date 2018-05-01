مفوضية اللاجئين: أكثر من 368 ألف عائد من النزوح بليبيا

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد العائدين من النزوح في ليبيا بلغ 368,583 فيما لايزال 184,612 شخصا نازحا حتى الآن.

وأضافت المفوضية عبر صفحتها الرسمية، الاثنين، أن 500 أسرة نازحة عادت إلى منطقة القواليش، مشيرة الى أن رئيس بعثة المفوضية، روبيرتو منيوني ناقش مع السلطات المحلية احتياجاتهم من ضمنها تحسين المرافق الطبية، والمدارس، والمنازل وتوفير مياه الشرب.

يذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا قدمت المواد غير الغذائية لحوالي 23،406 نازح عام 2108 مقارنة بـ 113 ألف عام 2017.

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