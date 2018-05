“الدغاري” لـ” المتوسط”: مجلس النواب كمؤسسة أصبح من الماضي

خاص المتوسط

أعرب رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، عن أسفه من أن مجلس النواب كمؤسسة أصبح من الماضي ما لم تستعيد هذه المؤسسة هيبتها و احترامها فهو مغيب في كل اللقاءات الخارجية ابتداء من لقاء رئيس المؤتمر العام المنتهية ولايته ” نوري بوسهمين” بمالطا، مرورا بلقاء رئيس المجلس الاستشاري السابق “عبد الرحمن السويحلي” في روما وانتهاء بالرباط مع رئيس المجلس الاستشاري الجديد، “خالد المشري”، قائلا “كنا نتمنى أن يكون الوطن عنوانا بعيدا عن الصراع على الكراسي و المحاصصة الجهوية”

وأردف الدغاري، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، “ماذا حدث بين الأمس واليوم بين الرباط والقاهرة يلتزم عقيلة في الأولى بخطة غسان سلامة و خطة الأمم المتحدة ووثيقه الحوار السياسي وينسفها في الثانية متناسيا أن له شريك على الأرض شئنا أم أبينا ولا تسمح الأمم المتحدة بالقيام بأي عمل من طرف واحد”

وتابع الدغاري، “على الرغم من أننا شركاء في القرار ونعمل كفريق في مجلس النواب من خلال اللجان البرلمانية مهما كانت ضعيفة وممثلين حقيقين للشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة غير أن الذي يجري هو أن عضو مجلس النواب لم يعد فاعلا بل أصبح مفعول به مجرورا وأقل قدرا حتى من بعض موظفي مجلس النواب”.

وتساءل الدغاري “على أي أساس تجرى هذه الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها عقيلة ودون أرضية مشتركة ممثلة في سلطة تنفيذية موحدة ودون وجود دستور دائم وضمانات حقيقية لنزاهة وشفافية هذه العملية الانتخابية.. وما هي إمكانية إجرائها في ظل الانقسام الحالي ومن يلتزم بنتائج هذه الانتخابات فليس الحلول بالفعل ورد الفعل أسئلة كثيرة تتطلب إجابات وحلول قبل المضي قدما في أي عمل يعطي نتائج عكسية”.

